Medico dell’Asp di Cosenza aggredisce un collega e scappa (FOTO-VIDEO)

Nuova aggressione da parte di un medico dell’Asp ai colleghi. Il medico non è nuovo ad episodi simili e già in passato ha aggredito colleghi sul posto di lavoro

COSENZA – Ennesimo episodio di violenza da parte di un medico dell’Asp di Cosenza, che questa mattina ha aggredito un collega. Il medico, P. R, già noto per episodi simili, ha colpito un collega con una sportellata lasciandolo a terra ferito. La vittima è un infermiere capo della task force organizzata per l’emergenza sanitaria, che stava uscendo per recarsi all’ospedale di Cosenza a ritirare alcuni referti di test sierologici, quando ha incontrato il medico che aveva parcheggiato la propria auto nei pressi degli uffici e lo ha aggredito.

Da quanto raccontano alcuni testimoni, già prima il dottore P.R. era entrato negli uffici di via Alimena, dove si trova il dipartimento Igiene e prevenzione dell’Asp e aveva cominciato a inveire contro i colleghi, proferendo epiteti e ingiurie in particolar modo, avrebbe chiuso a chiave in una stanza alcuni dipendenti. Inoltre, il medico ha iniziato a fare foto e video con il proprio cellulare ai colleghi presenti negli uffici e poi è uscito. Sul posto agenti di polizia, carabinieri, vigili urbani e personale del 118 per soccorrere l’infermiere 59enne. Il medico P.R. è stato poi rintracciato dai carabinieri su corso Mazzini, nei pressi di piazza Bilotti, che passeggiava indisturbato. La sua posizione è ora al vaglio delle autorità competenti.

Foto e video di Francesco Greco