Al via i test sierologici in Calabria, quattro i laboratori in provincia di Cosenza

Da ieri in 7 centri Lifebrain presenti nella regione è possibile effettuare i test sierologici per verificare la presenza degli anticorpi contro Covid-19

COSENZA – L’iniziativa coinvolge due laboratori di Cosenza, altri tre centri a Crotone e tre laboratori situati nelle località di Rende, Luzzi e Strongoli. A comunicarlo è Lifebrain, network di laboratori d’analisi in Italia con oltre 300 Centri e 6 milioni di pazienti all’anno che mette a disposizione dei calabresi le sue strutture presenti a Cosenza e Crotone per effettuare i test che verificano la presenza degli anticorpi contro il Covid-19 e per supportare il sistema sanitario per far fronte all’emergenza epidemiologica.

L’analisi sierologica

E’ uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 in quanto si pone l’obiettivo di indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus Sars-CoV-2 rilevati, se è in atto un’infezione acuta (IgM/IgA) oppure se l’organismo è venuto a contatto con il virus nel passato (IgG).

“I pazienti possono contattare il centro Lifebrain di fiducia e accedere al test” – spiega Francesco Bilotta, Area Manager Lifebrain: “Forniamo i risultati entro 48 ore. Non effettuiamo test rapidi, ma solo test strumentali di laboratorio, in grado di fornire una specificità, ovvero capacità di individuare gli anticorpi anti Sars-CoV-2, non inferiore al 95%, così come indicato dal ministero della salute”.

L’iniziativa promossa in Calabria, che segue quelle lanciate recentemente in Lombardia e Puglia, è l’ultimo tassello di un impegno profuso su scala nazionale: fin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, il Gruppo Lifebrain ha infatti supportato ASL locali, strutture sanitarie e importanti aziende private in tutta Italia, eseguendo oltre 115mila test tra sierologici e tamponi.

I centri Lifebrain in Calabria nei quali è possibile effettuare il test sierologico sono: