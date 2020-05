Cosenza, strade chiuse al transito diventate discariche a cielo aperto – VIDEO

Tante le segnalazioni che giungono alla nostra redazione da parte dei residenti, per denunciare cumuli di immondizia e abbandono di rifiuti ingombranti

COSENZA – Cumuli di immondizia e abbandono di rifiuti ingombranti in due distinti luoghi della città Bruzia. Si tratta di corso Vittorio Emanuele, nel centro storico di Cosenza, e la strada che porta alla frazione di Borgo Partenope, entrambe chiuse al transito veicolare da mesi, perché interessate da frane. Diversi cittadini hanno scritto alla nostra redazione inviando foto e video che raccontano lo stato di incuria e degrado nel quale versano questi luoghi. Dall’abbandono di rifiuti a pezzi di ricambio per televisori e lavatrici che creano delle vere e proprie discariche a cielo aperto.

L’appello dei residenti è rivolto al sindaco Mario Occhiuto e all’amministrazione comunale, chiedendo di intervenire per bonificare le aree interessate e ripristinare il transito automobilistico. “Non si capisce, – dicono alcuni residenti di corso Vittorio Emanuele – perché siamo in queste condizioni, a parte la spazzatura, bisogna ripristinare la viabilità e consentire ai mezzi pubblici di passare, perché qui vivono tanti anziani e famiglie con bimbi piccoli. Sicuramente è anche colpa dei tanti incivili che buttano l’immondizia, ma allora chiediamo più controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole”.