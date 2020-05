In provincia di Cosenza i positivi scendono a 141. Restano solo 3 i ricoverati

Sesto giorno consecutivo senza nuovi contagi nella provincia di Cosenza che conta nelle ultime 24 ore 15 guariti in più. Con la persona dimessa dal reparto Covid-19 di Cetraro restano solo 3 pazienti ricoverati all’Annunziata

.

COSENZA – Buone notizie dal bollettino della Calabria, buone notizie anche dai dati diffusi dell’Asp di Cosenza sul contagio da coronavirus in provincia dove restano in totale 468 i contagi, comprese le vittime e i guariti. Per il sesto giorno consecutivo non si registra nessun nuovo caso nell’intera provincia mentre continuano ad aumentare i guariti, che sono quasi 300, diminuiscono ancora gli attualmente positivi e con la persona dimessa dal reparto Covid-19 di Cetraro restano solo 3 i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’Annunziata. Nessuno da un mese si trova più in terapia intensiva.

Ad oggi i pazienti attualmente positivi al covid-19 sono scesi a 141, con un decremento di 15 persone rispetto al dato di lunedì. E come detto continuano a registrarsi nuovi guariti. Il numero totale delle persone che hanno sconfitto la malattia è salito a 293. Dal 14 maggio non si registrano più vittime e il totale dei decessi resta di 34. Infine, la quasi totalità delle persone ancora malate, 138, si trova in isolamento domiciliare di cui 26 con lievi sintomi e 112 asintomatiche.

ASP COSENZA, CASI COVID-19 AL 26 MAGGIO ORE 13:00

Distribuzione nei vari comuni