Cosenza, domani in Consiglio comunale si discute del futuro di piazza Bilotti

Torna a riunirsi domani il Consiglio comunale. Tra i punti all’ordine del giorno, la nomina del collegio dei revisori e il futuro di Piazza Bilotti

COSENZA – Torna a riunirsi domano giovedì 28 maggio, alle ore 8,30, il Consiglio comunale. Lo ha convocato il Presidente Pierluigi Caputo. Anche in questa nuova occasione, i consiglieri comunali potranno preferibilmente intervenire ai lavori in videoconferenza, secondo i criteri fissati dal Presidente del Consiglio comunale, con provvedimento del 1° aprile scorso. A tal fine sarà utilizzata la piattaforma internet Skype, secondo le modalità descritte dal Settore Innovazione Tecnologica. Diversi i punti all’ordine del giorno:

– la presa d’atto della relazione sui risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, eseguito dal Servizio di Controllo Interno sugli atti di cui al comma 4 dell’art. 9 del Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 7 gennaio 2013, adottati nell’anno 2019 – 1° semestre;

– la nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2020-2023. Fissazione del relativo compenso;

– la ratifica della deliberazione di G.c. n. 31 del 27 aprile 2020, recante “Variazione di Bilancio e Individuazione delle spese da finanziare ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000”.

– le problematiche del Cimitero di Cosenza;

– il sequestro preventivo Piazza Bilotti (su richiesta dei Consiglieri Ambrogio, Granata, Rugiero, Falcone, D’Ippolito, Cito, Battaglia, Caputo, Gervasi, Falbo, Salerno, Lo Gullo, Cairo, del 28/04/2020).

– la richiesta di convocazione urgente per discutere del futuro di Piazza Bilotti (su richiesta dei Consiglieri Covelli, Guccione, Fabiano, Rende, Morcavallo, Cassano e Mauro, del 28/04/2020)

– la discussione sui contratti di appalto relativi ai servizi di assistenza domiciliare anziani e trasporto disabili e dializzati, scaduti e non rinnovati, ad oggi gestiti dalla cooperativa “Don Bosco” e dalla cooperativa “ADISS”. Proponente Consigliere Ambrogio.

– la discussione in ordine alle note pervenute dalla GEKO s.p.a. ed aventi ad oggetto servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione.

– la richiesta di convocazione concernente la riduzione della quota variabile della TARI sulla base del numero di giorni di chiusura a seguito dei provvedimenti governativi.

L’eventuale seduta di seconda convocazione è fissata per venerdì 29 maggio alle ore 9,30.