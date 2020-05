Mercato via Asmara, Ambrogio: “non riaprirà più per presunta inagibilità. No a questa chiusura”

“Non condividiamo la scelta di aprire un nuovo mercato ortofrutticolo nel cuore del centro storico all’Arenella dove invece pensiamo che debbano nascere diversi progetti culturali”

COSENZA – “Via Asmara e il suo mercatino sono un tutt’uno ormai da anni con suoni e rumori circolanti dalla primissime ore dell’alba di ogni giorno. Da qualche settimana ha chiuso i battenti a causa #Covid19 ma non riaprirà più. Proprio così non riaprirà più per in agibilità presunta.” Il consigliere comunale Marco Ambrogio annuncia in un post sul suo profilo Facebook, la chiusura definitiva dello storico mercato alimentare di via Asmara.

“Dico presunta – continua il post – perché se non si può aprire il mercato sotto il Ponte Mancini, anche tutta la circolazione delle strade che lo stesso sovrasta devono essere chiuse. Diciamo no a questa chiusura, intanto perché solo pochi anni fa sono stati spesi ingenti fondi per riaprirlo a norma e poi perché non condividiamo la scelta di aprire un nuovo mercato ortofrutticolo nel cuore del centro storico all’Arenella dove invece pensiamo che debbano nascere diversi progetti culturali. Sono certo che il Sindaco e l’assessore rivedranno questa scelta e riapriranno.”