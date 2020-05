Siulp Cosenza rilancia appello alla Santelli: “tamponi per tutte le forze dell’ordine e soccorso”

“E mentre noi, qui in provincia di Cosenza, continuiamo a chiedere da sei settimane il suo intervento, in tante altre regioni, come le Marche, il Lazio, l’Emilia Romagna e altre, come la Campania e la Basilicata, hanno già attivato prove tamponi e esami sierologici”

COSENZA – Il sindacato italiano unitario lavoratori Polizia di Cosenza si appella ancora una volta al presidente della Regione Jole Santelli, per richiedere tamponi per i poliziotti, tutte le forze dell’ordine, operatori del soccorso pubblico e medici ed infermieri. La richiesta era stata effettuata già lo scorso marzo, ma non ha sortito alcun effetto. Il sindacato ci riprova, inviando nuovamente una lettera alla governatrice.

“Illustrissimo Presidente, – si legge nella missiva firmata dal Segretario Generale Provinciale Ezio Scaglione – con riferimento ad analoga lettera del 19 marzo 2020, SIULP Cosenza, Le rinnova l’appello, a nome delle donne e degli uomini della Polizia di Stato iscritti al Sindacato che rappresentiamo, di sottoporre alla prova dei tamponi o a esame sierologico il personale medico e sanitario, i poliziotti, e tutti gli appartenenti alle forze di polizia e al soccorso pubblico della provincia di Cosenza. Lo abbiamo già scritto e lo ribadiamo: “salvaguardare l’operatività delle forze di polizia e del soccorso pubblico che operano nella provincia di Cosenza, come quella dei medici e dei sanitari che rappresentano il fronte dove si combatte questa pandemia, è fondamentale per arginare e sconfiggere il propagarsi della malattia e quindi per garantire la salute, l’ordine e la sicurezza pubblica”.

E mentre noi, qui in provincia di Cosenza, continuiamo a chiedere da sei settimane il suo intervento, in tante altre regioni, come le Marche, il Lazio, l’Emilia Romagna e altre, come la Campania e la Basilicata, hanno già attivato per le precitate categorie di lavoratori le prove dei tamponi e gli esami sierologici. Tutto ciò ci spinge a chiederLe con maggiore fermezza il suo autorevole intervento affinché aiuti concretamente “a mettere in sicurezza – come dice anche il nostro segretario generale nazionale Felice Romano – chi è più esposto in questa lotta contro un nemico invisibile ed estremamente insidioso, ma che si può sconfiggere se tutti ci aiutiamo a rispettare le regole che occorrono e che ci siamo dati.

Pregiatissimo Presidente, non si può più perdere tempo. Questa terribile sfida contro il COVID-19 passa anche attraverso la tutela della salute di chi è chiamato quotidianamente a un lavoro rigoroso e pericoloso. Qui, oltre ai medici e al personale sanitario, ci sono tanti operatori delle forze di polizia che ogni giorno e per settimane sono stati massicciamente impiegati su tutto il territorio provinciale di Cosenza e, in particolare, nelle “zone rosse” di San Lucido, Rogliano e Torano Castello. In quest’ultimo centro, tra l’altro, i servizi sono tuttora in atto. Proprio ieri abbiamo appreso la notizia dei tamponi rino-faringei disposti dalla Regione Calabria, per contenere il rischio e i pericoli dell’imminente ondata di rientri dal nord, e che già, nella provincia di Cosenza, si stanno effettuando a Frascineto, a Roseto Capo Spulico, Tortora e presso la Stazione FS di Paola.

Una bella notizia che, però, stride con il Suo silenzio relativo alla richiesta del SIULP di sottoporre alla prova del tampone o ad esame sierologico i soggetti più esposti nell’azione di contrasto alla diffusione del Covd-19 (constatiamo amaramente che nemmeno quelli operanti nelle cosiddette zone rosse hanno finora ricevuto le auspicate attenzioni). Converrà con noi che un ulteriore mancato intervento di supporto nei confronti dei poliziotti che operano in prima linea sul fronte anti Covid-19 verrà letto come un segnale di disinteresse verso coloro i quali, come sempre, non stanno lesinando impegno e dedizione per la causa comune. Ancora una volta restiamo in attesa di Sue determinazioni al riguardo che, in questa circostanza, speriamo possano essere celeri e risolutive.”