Meetup Cosenza e Oltre ad Occhiuto: aiuti concreti e mascherine gratuite

“Dove sono le azioni dell’amministrazione finalizzate ad abbattere il rischio del contagio? Occhiuto la smetta con report e classifiche e faccia qualcosa di concreto”

COSENZA – “Il Meetup Cosenza e Oltre – si legge in una nota – vuole sapere se la società Ernst & Young, che nel suo report pone Cosenza fra le città pronte a ripartire per la Fase 2, sia la stessa incaricata dal sindaco nel 2013 per una consulenza da 18.150,00 euro. Abbiamo letto il report della società Ernst & Young sulle città pronte ad affrontare la Fase 2 per l’emergenza Coronavirus: siamo rimasti sorpresi leggendo il report sulle città più “pronte” per la Fase 2, quando abbiamo trovato il nome di Cosenza.

Ripercorrendo i giorni convulsi che si vivevano a Palazzo dei Bruzi, in cui bisognava elaborare il Piano Pluriennale da presentare alla Corte dei Conti per accedere al piano salva comuni e rileggendo le carte ci siamo accorti della presenza di una “discrasia” e la poniamo oggi all’attenzione della città: in quei giorni la Giunta comunale trovò il tempo e il modo per affidare una consulenza ad una famosa “società di revisione e contabilità per privati e amministrazioni pubbliche”. E qual è la società incaricata per “le attività di supporto all’elaborazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale”? Facile! La Ernst & Young che risulta affidataria con determina n. 58 del 29 gennaio del 2013.

All’epoca dai comunicati stampa del sindaco si esaltava il lavoro della Ernst & Young tant’è che la consulenza fu pagata dopo soli 5 mesi con determina 1111/2013. Sappiamo tutti come è andato a finire quel piano di riequilibrio: ci è costato un dissesto finanziario di oltre 300 milioni di euro di debiti che per pagarli passeranno decenni. La Corte dei Conti ha avuto parole durissime verso quel Piano di riequilibrio. Esattamente come accadde ai tempi del piano di riequilibrio, il sindaco con un annuncio-sponsor esalta il report sull’emergenza sanitaria della Ernst & Young in cui si “premia” la città di Cosenza.

Vista l’inattendibilità e gli scarsi risultati del Piano di Riequilibrio e la relativa efficacia della consulenza di Ernst & Young, costata ai cosentini 18.150 euro nel 2013, su quanto detto da E&Y non c’è da stare tranquilli! Non è una società pagata nel 2013 dal Sindaco e dall’amministrazione a poter risolvere i problemi sanitari che i cittadini dovranno affrontare nella Fase 2.

Servono risposte concrete da parte del Sindaco e dell’amministrazione comunale per accompagnare e sostenere i cittadini in questo momento di grave crisi economico-sanitaria. Abbiamo visto sindaci far consegnare al domicilio e gratuitamente ai loro concittadini mascherine e gel-disinfettanti! Dove sono le azioni dell’amministrazione finalizzate ad abbattere il rischio del contagio? Occhiuto la smetta con report e classifiche e faccia qualcosa di concreto.”