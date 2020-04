Lions Club dona 500 mascherine ai Carabinieri Forestale di Cosenza

Altre 6000 mascherine verranno distribuite sempre dai Lions nelle varie Circoscrizioni delle tre regioni del Distretto, Calabria, Campania e Basilicata

COSENZA – Nell’ambito delle numerose iniziative per far fronte all’emergenza sanitaria messe in campo dal Distretto 108 YA dei Lions Club, questa mattina sono state consegnate 500 mascherine in TNT 4 strati ai Carabinieri Forestale di Cosenza. La consegna è stata effettuata da parte del Governatore del Distretto Ing. Nicola Clausi nella sede del Gruppo Carabinieri Forestale alla presenza del Ten.Col. Vincenzo Perrone e del Maggiore Adolfo Mirabelli. Le mascherine filtranti e lavabili saranno distribuite al personale militare che quotidianamente opera sul territorio della provincia e al Reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestale diretti dal Ten. Col. Gaetano Gorpia con il quale i Lions già da due anni hanno messo in campo un progetto di educazione ambientale “La Tartaruga va a Scuola” che ha coinvolto centinaia di studenti e diversi istituti scolastici della Provincia.

Particolari ringraziamenti sono stati rivolti al Governatore Nicola Clausi e a tutti i Lions dagli Ufficiali dell’Arma Forestale per il nobile e generoso gesto che li ha visti protagonisti questa mattina. Altre 6000 mascherine verranno distribuite sempre dai Lions nelle varie Circoscrizioni delle tre regioni del Distretto, Calabria,Campania e Basilicata, unitamente ad una pubblicazione che racconterà le numerose iniziative realizzate e il materiale sanitario acquistato e donato che tutti i club di servizio hanno messo in atto per questa emergenza. Oltre 330 mila euro di interventi suddivisi nelle tre Regioni.