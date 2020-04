Domani al Consiglio comunale Cosenza anche le problematiche del cimitero

L’eventuale seduta di seconda convocazione è fissata per mercoledì 29 aprile, alle ore 9,30

COSENZA – Nuova seduta del Consiglio comunale domani martedì 28 aprile. Si discuterà dell’emergenza Covid-19, delle problematiche del cimitero e della chiusura dell’Ufficio postale di Portapiana. All’ordine del giorno nuovamente la nomina del collegio dei revisori dei conti, dopo l’infruttuosa votazione di lunedì scorso

Domani alle ore 9 si svolgerà una nuova seduta del Consiglio comunale. Lo ha convocato il Presidente Pierluigi Caputo. Anche in questa occasione, come era già avvenuto nella seduta di lunedì scorso, i consiglieri comunali potranno preferibilmente intervenire ai lavori in videoconferenza, secondo i criteri fissati dal Presidente del Consiglio comunale, con provvedimento del 1° aprile scorso. A tal fine sarà utilizzata la piattaforma internet Skype.

All’ordine del giorno figurano i seguenti punti:

1) “Emergenza COVID -19”.

2) “Problematiche del Cimitero di Cosenza”.

3) Chiusura dell’Ufficio Postale di Portapiana (su richiesta dei Consiglieri Ambrogio, Lo Gullo, Covelli, D’Ippolito, Arsì, Falcone, Gervasi, Chiappetta, Cito, Rugiero, Battaglia, Ruffolo e Granata);

4) Variazione composizione Commissioni Consiliari ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti;

5) Nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2020-2023.

Con riferimento al punto 5 si precisa che vertendo tale punto su una votazione a scrutinio segreto (Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori), così come previsto dai criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio comunale, si procederà nella maniera seguente:

a) terminata la discussione generale sullo specifico punto all’o.d.g., il Presidente del Consiglio comunale dichiarerà aperta la votazione per scrutinio segreto, assegnando un termine non inferiore ad un’ora e non superiore alle due ore, affinché tutti i partecipanti alla seduta, sia in presenza fisica che in videoconferenza, abbiano la possibilità di recarsi presso l’aula consiliare – o in altro indicato luogo della residenza municipale di più facile accesso – ed ivi procedere alla compilazione della scheda di votazione ed al suo inserimento nell’apposita urna predisposta a cura della Segreteria generale;

b) non appena terminata l’individuale operazione di voto, il singolo componente del Consiglio dovrà allontanarsi dall’urna, in modo da garantirsi costantemente il necessario distanziamento interpersonale tra i votanti e, subito dopo, ritornare al suo domicilio ove egli abbia attivato il collegamento da remoto ovvero rimanere in aula per la prosecuzione dei lavori;

c) decorso il fissato periodo temporale destinato alla votazione segreta, il Presidente, previo nuovo appello nominale del Segretario generale, riprenderà la seduta sia in videoconferenza che in presenza e procederà allo scrutinio dei voti espressi. I due scrutatori verranno nominati tra i consiglieri presenti in loco; in mancanza, le funzioni di scrutatore verranno svolte dal Segretario generale;

d) terminato lo scrutinio, il Presidente proclamerà il risultato della votazione e procederà secondo le regole ordinarie.

L’eventuale seduta di seconda convocazione è fissata per mercoledì 29 aprile, alle ore 9,30.