Coronavirus, Falbo: “non dimentichiamo le guardie giurate, anche loro in prima linea nell’emergenza”

COSENZA – “In questi concitati giorni del coronavirus, preoccupati e rattristati per quanto ci accade intorno, forse ci siamo dimenticati di qualcuno, qualcuno in prima linea in questa emergenza a cui dovremmo dire tutti grazie: le guardie giurate.” Queste le dichiarazioni di Andrea Falbo, consigliere comunale di Cosenza, Delegato alle Strategie Attive per il Lavoro. “I lavoratori della vigilanza privata, – continua – operando nelle strutture di Pronto Soccorso ma – ancora prima – alle porte degli ospedali e all’accesso delle tende pre-triage allestite per affrontare l’emergenza, sono ovunque e non solo nei presidi sanitari: sono in porti e aeroporti, agli ingressi nei supermercati, anche a sorvegliare le attività chiuse.

Non dimentichiamocene, sarebbe ingiusto. Hanno famiglie dove ritornano la sera e che vivono nella costante preoccupazione di un loro contagio: mi è capitato di vederne alcuni “armati” di una semplice mascherina di carta, altri misurare la temperatura della popolazione che transitava nelle aree in cui erano in servizio. Ecco, non dimentichiamocene neanche dopo, perché fanno tutto questo percependo un modesto salario e non sempre con adeguate coperture assicurative.

Non dimentichiamocene anche sostenendo presso la Regione Calabria la richiesta di estensione nei propri confronti dell’esame diagnostico per l’accertamento del contagio, doverosa anche per i rischi di trasmissione del virus alla popolazione con cui vengono in contatto nell’attività di servizio. Un doveroso gesto di vicinanza questo – nella mia qualità di esponente delle istituzioni – nei confronti di chi è impegnato quotidianamente con spirito di abnegazione e senso di responsabilità nel garantire la continuità di servizi essenziali, collaborando con tutte le altre forze in campo per abbattere questa odiosa pandemia.”