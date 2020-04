Villa Torano, 58 per ora i positivi e la Procura di Cosenza apre un’inchiesta

La procura di Cosenza ha aperto un fascicolo sul focolaio scoppiato nella RSA di Torano. Sul caso indagano i carabinieri del Nas. Parente “A Villa Torano non metto piede da oltre 10 anni”

COSENZA – Per ora sono 36 i casi accertati dalla regione nella RSA di Torano ai quali vanno aggiunti i 22 ufficializzati martedì. Questo è ad oggi il totale, mentre sono ancora in corso gli altri esami sul resto dei tamponi rieseguiti, a 58 persone risultate positive. Numeri alla fine non tanto lontani dagli oltre 67 e passa, che erano stato comunicati in un primo momento e che hanno portato la Regione Calabria, proprio in seguito ai casi registrati all’intero della residenza sanitaria, a dichiarare il comune della provincia cosentina “zona rossa”. Tamponi poi invalidati dall’Asp di Cosenza che ha parlato di contaminazione. Di sicuro che alla fine siano 67 positivi , 60 o restino 58, di sicuro qualcosa nella casa di cura di Torano Castello deve essere successo a cominciare dai contagi fino al pasticcio dei tamponi rifatti ieri, tanto che sarà un’indagine interna ordinata dal commissario dell’Asp di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli a chiarire sotto l’aspetto sanitario ogni aspetto della vicenda. E a volerci vedere chiaro è anche la Procura di Cosenza che ha aperto un’inchiesta ed ha mandato i carabinieri del Nas nella struttura ad accertare le condizioni igienico-sanitarie, verificare tutti i requisiti, acquisire documenti ed ascoltare i responsabili per cercare di ricostruire l’intera vicenda e capire se vi siano delle responsabilità. Dalla Procura bruzia si apprende che il Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri sta svolgendo, da qualche giorno, un’indagine conoscitiva dei fatti.

Parente “mai stato nel laboratorio. Da 10 anni non metto piede a Villa Torano”

Nel frattempo Claudio Parente, ex consigliere regionale di centrodestra, tirato in ballo dal Commissario Zuccatelli che ha parlato della sua presenza all’interno dei laboratori di analisi dei tamponi ha replicato dichiarando “non ho mai frequentato laboratori di analisi né tanto meno interloquito direttamente o indirettamente con responsabili o impiegati degli stessi laboratori. Le dichiarazioni di Zuccatelli, che non conosco, hanno dato la stura ad illazioni di ogni tipo che spero si fermino onde evitare fastidiosi strascichi in altre sedi”. E in riferimento ad alcune dichiarazioni in merito alla vicenda della Rsa Villa Torano aggiunge che “da oltre dieci anni non sono amministratore e/o titolare di quote di società sanitarie o socio-sanitarie. Nel caso specifico di ‘Villa Torano’ – aggiunge Parente – da oltre dieci anni (da quando sono stato impegnato in politica) non ho messo più fisicamente piede nella struttura, come potrebbero testimoniare il centinaio di dipendenti che vi lavorano, tanti dei quali fin dal 1999, quando divenne la prima Rsa a nascere in Calabria”.