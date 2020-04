Donne imprenditrici di Coldiretti Calabria consegnano prodotti a Km0 a domicilio

A Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, consegna della spesa a persone anziane o con disabilità, ma anche famiglie che non hanno voluto farsi mancare prodotti Made in Calabria

COSENZA – La Coldiretti, con la Fondazione Campagna Amica e Donne Impresa, si è adoperata per effettuare, nel tempo del CoronaVirus, le consegne della spesa a domicilio. In particolare persone anziane o con disabilità, ma anche famiglie che non hanno voluto farsi mancare prodotti calabresi, sani e di stagione in modo da rimanere a casa, in sicurezza e tranquillità. “E’ stata una organizzazione perfetta sempre nel rispetto delle norme di prevenzione previste dai DCPM e ordinanze regionali – sottolinea Maria Antonietta Mascaro responsabile regionale Coldiretti Donne Impresa – che ha visto un’intesa e intensa collaborazione tra le aziende di Campagna Amica e le donne che con la loro capacità organizzativa hanno fatto si che i mercati coperti di Campagna Amica di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza diventassero luoghi di stoccaggio dove le aziende portano i loro prodotti, per poi, in base alle ordinazioni che quotidianamente venivano raccolte procedere alla consegna.

Grazie alla generosità e disponibilità delle donne calabresi, un pezzo di Calabria con i suoi profumi e sapori raggiungeva le persone contribuendo così anche ad alleviare questo momento difficile che ci obbliga al distanziamento sociale. Molto spesso all’interno dei mercati ma anche le ordinazioni prevedevano una quantità di cibo da destinare, attraverso la buona pratica della “spesa sospesa”, alle persone bisognose. In questi giorni – ribadisce Mascaro – la filiera agricola ed agroalimentare non si è mai fermata e questo nelle priorità rappresenta la gerarchia dei servizi ritenuti essenziali per la collettività”. Sin dall’inizio dell’emergenza Covid -19, l’obiettivo e i servizi offerti dalla Coldiretti hanno garantito alle famiglie, direttamente a casa, prodotti freschi e di qualità nell’ambito della campagna #MangiaItaliano a difesa del Made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro. Inoltre – conclude Coldiretti -lo stare tra le mura domestiche, è stato colto come tante persone hanno testimoniato anche quale occasione per cucinare e a tale scopo sono disponibili sul sito www.campagnamica.it e sulla pagina facebook di Coldiretti Donne Impresa una serie di tutorial e corsi on line dove vengono spiegati trucchi e segreti della tradizione contadina”.