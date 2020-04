Cosenza, si allontana dal pretriage dove aspettava di effettuare il tampone

L’uomo, originario di San Lucido e senza fissa dimora, era in attesa di essere sottoposto al tampone nell’area pretriage dell’ospedale dell’Annunziata quando ad un tratto si è allontanato

COSENZA – Polizia, Vigili urbani e Carabinieri stanno cercando di rintracciare un uomo, originario di San Lucido e affetto da problemi psichiatrici, senza fissa dimora, che questa mattina ha messo in allarme i sanitari dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Secondo quanto emerso, il soggetto del quale non sono state rese note le generalità, era in attesa di essere sottoposto a tampone per il Covid 19, quando ad un tratto i sanitari si sono resi conto che si era allontanato.

Subito hanno allertato le forze dell’ordine. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni era stato portato in un primo momento da San Lucido al nosocomio di Cetraro, perchè presenta i sintomi riconducibili al coronavirus. Per essere sottoposto a tampone è stato poi trasferito a Cosenza dove, in attesa di eseguire il test, si è invece allontanato facendo perdere le sue tracce. A cercarlo in queste ore Polizia, Vigili Urbani e Carabinieri.