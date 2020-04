Cosenza, 80 salme in attesa di sepoltura. Ambrogio: “trovare subito la soluzione”

“Serve un piano di rilancio cimiteriale serio in modo da evitare che si ripetano tali circostanze che fanno male all’intera città ma soprattutto a quelle famiglie che in questo particolare momento storico, non hanno potuto neanche assistere ad un degno funerale per i propri cari”

COSENZA – L’Avvocato Marco Ambrogio lancia l’allarme circa la situazione creatasi presso il cimitero della nostra città. Tante bare accatastate in attesa di una degna sepoltura. Proprio per questo, in qualità di consigliere comunale, Ambrogio invia la richiesta al Presidente del Consiglio di inserire discussione su tale situazione cimiteriale, nel prossimo odg del consiglio comunale.

“Su questi temi – ha dichiarato Ambrogio – non ci possono essere divisioni, serve un piano di rilancio cimiteriale serio in modo da evitare che anche in futuro si ripetano tali circostanze che fanno male all’intera città ma soprattutto a quelle famiglie che in questo particolare momento storico, non hanno potuto neanche assistere ad un degno funerale per i propri cari. “Prego voler inserire – si legge nella richiesta – tale argomento nell’odg del prossimo consiglio comunale. Con la presente nella mia qualità di consigliere comunale della città di Cosenza, nonché capogruppo di Adesso Cosenza; vista l’incresciosa situazione venutasi a creare presso il cimitero di Cosenza dove ad oggi circa ottanta salme sono in attesa di degna sepoltura;

considerato il particolare momento storico in cui le famiglie non hanno potuto assistere ad una vera e propria cerimonia funebre per i propri cari, e per scongiurare eventuali altre epidemie; chiedo che tale vicenda sia discussa nel prossimo consiglio comunale di cui stamane discuteremo l’odg. Metto in calce la mia firma insieme a tutti i colleghi che vorranno firmare.”