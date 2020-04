Associazione “Un sorriso per te”, allestisce a Cosenza un banco alimentare solidale

Per Aprile e Maggio un banco alimentare solidale a piazza Loreto per la consegna di beni di prima necessità, destinati alle famiglie che, a causa dell’emergenza COVID 19, si trovano in condizioni di bisogno

COSENZA – Per i mesi di Aprile e Maggio, l’Associazione di volontariato “Un sorriso per te” (con sede legale in via Gramsci 13 a Cosenza), ha predisposto, anche grazie alla generosa collaborazione dei market della zona (CRAI – via Gramsci – CONTE’ via Nicola Serra – Antica Salumeria via degli Stadi) e associazioni (Elettra Cosenza, FederCasalinghi Cosenza, CSV Cosenza, Banco Alimentare), l’allestimento di un banco alimentare solidale, per la consegna di beni di prima necessità, destinati alle famiglie che, a causa dell’emergenza COVID 19, si trovano in condizioni di bisogno.

“La nostra iniziativa, – dichiara la Presidente dott.ssa Lucia De Paola – ultima di tante altre che costantemente promuoviamo e concretizziamo, è improntata, ancora una volta, ad uno spontaneo ed irrinunciabile spirito di solidarietà ed è animata da sentimenti autentici e disinteressati, che escludono qualunque intento di vantaggio personale. Nessuno di noi può chiamarsi fuori dalla richiesta di aiuto, che abbiamo invece il dovere morale di accogliere, anche quando si esprime nel silenzio assordante di chi, per pudore e dignità, non urla e non rivendica il suo umano diritto di essere ascoltato.

Nessuno di noi è un’isola, recita una nota pubblicità televisiva. Ecco, è proprio così. Nessuno di noi è un’isola, nessuno di noi può pensare di essere al riparo dalle crisi e dalle difficoltà. Nessuno di noi può presumere di bastare a se stesso. Per questo, ancora una volta, invitiamo tutti a costruire ponti e abbattere barriere. I ponti della solidarietà contro le barriere dell’egoismo o, peggio, dell’indifferenza di chi, cinicamente e con la convinzione di non fare male a nessuno, si limita a girare la testa dall’altra parte, perché fermarsi a guardare significherebbe turbare la propria illusoria sicurezza.

La nostra associazione di volontariato, “UN SORRISO PER TE”, che si vanta di registrare adesioni sempre più numerose, rivolge quindi un appello accorato a chi può dare una mano e non lo ha ancora fatto mentre ringrazia quanti hanno già compiuto il gesto semplice ma estremamente significativo di deporre qualcosa nelle apposite ceste, posizionate davanti alla sede dell’associazione stessa. Preciso che l’associazione, attraverso l’attività incessante e gratuita dei suoi volontari ( il cui unico, incomparabile compenso consiste nella gratificazione di regalare un po’ di sollievo) continuerà, anche dopo la fine dell’emergenza e come sempre, a garantire il suo impegno umanitario, con varie finalità e modalità, e a rinnovare con forza la sua opera di sensibilizzazione delle coscienze.”