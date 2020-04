Cosenza, D’Ippolito: “liquidità, passaggio fondamentale per tutta la collettività”

La decisione della giunta regionale di stanziare 25 milioni di euro a favore dei calabresi che soffrono la crisi economica conseguente alla esplosione della pandemia da Coronavirus, avrà degli effetti diretti su tutte le comunità

COSENZA – Tra le persone che accolgono l’iniziativa con soddisfazione anche il consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi, Giuseppe d’Ippolito, che evidenzia come l’iniezione di liquidità sarà un passaggio fondamentale per avere delle ricadute in termini economici su tutta la collettività. Molte delle decisioni assunte dalla regione, come la sospensione dei termini del bollo auto, sono in linea con le linee di indirizzo avanzate nelle settimane precedenti anche dalle amministrazioni comunali, tra queste Cosenza.

«Come presidente della Commissione Bilancio ho cercato di occuparmi preliminarmente delle questioni più prettamente di mia competenza, ovvero quelle economiche indicando fin da subito che la riscossione dei tributi comunali andava immediatamente sospesa – spiega Giuseppe d’Ippolito -. Ho ritenuto necessario garantire maggior tempo per i cittadini che avessero un diritto di credito per presentare istanza per l’inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva, contestualmente però ho ritenuto opportuno indicare alcuni punti essenziali per la questione sociale per utilizzare strumenti informatici e soprattutto per garantire che le somme messe a disposizione potessero essere immediatamente disponibili e successivamente utilizzate esclusivamente presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale».

Sono già in distribuzione i primi buoni spesa che dall’ente comunale saranno emessi una tantum, ma d’Ippolito evidenzia anche l’attenzione rivolta dall’ente nei confronti delle persone che in questo particolare periodo si trovano in condizioni di svantaggio ulteriore poiché portatori di handicap.

«Insieme al gruppo di cui faccio parte in seno al consiglio comunale abbiamo più volte chiesto che venisse riservato una particolare attenzione alle persone che peculiare condizione delle persone con autismo, adhd (disturbo da deficit di attenzione/iperattività) e disabilità intellettiva grave consento loro di recarsi in luoghi appositamente dedicati – dichiara d’Ippolito – ma su questo dobbiamo ancora insistere anche in considerazione del lungo periodo di restrizione della mobilità».

Tutto, sostiene d’Ippolito, passa da un lavoro corale dell’intera amministrazione, così come da rapporti di collaborazione e interlocuzione con l’amministrazione regionale. «I cittadini devono avere fiducia nell’azione dei Consiglieri Comunali impegnati, oggi più che mai, a garantire sicurezza e ad affiancare i cittadini, utilizzando gli strumenti giuridici messi a disposizione dalla legge, specie in un periodo così complesso come quello che stanno attraversando il Paese e la nostra città».