Coronavirus, 289 i contagi in provincia di Cosenza. In ospedale 57 persone, 205 in isolamento

Salgono i casi nel cosentino dove si contano 289 contagi in totale. Sono 10 i guariti, 57 le persone ricoverate, 205 quelli in isolamento domiciliare.

COSENZA – Nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Cosenza che conta ad oggi 289 contagiati totali compresi i guariti e i decessi. Nelle ultime 24 ore si contano nuovi casi ad Oriolo, San Lucido, Paola, Marano Marchesato, Marano Principato e un nuovo caso anche ad Amantea e Cosenza che conta ad oggi 24 contagi totali. Lo comunica l’azienda sanitaria provinciale di Cosenza con il suo bollettino ufficiale aggiornato alle ore 13:00 di oggi. Non si registrano nuove vittime e il dato è di 17 persone morte con coronavirus. Sono 10 in totale i guariti. Per quanto riguarda le persone positive, 57 sono ricoverati in ospedale pari al 17,6% del totale (37 sono a Cosenza, 11 a Rogliano, 3 al Mater Domini di Catanzaro e 6 a Cetraro). Di queste 6 si trovano in terapia intensiva in gravi condizioni (4 di loro sono all’Annunziata di Cosenza e 2 al “Mater Domini” di Catanzaro). Sono salite a 205 le positivi trattate dall’Asp in isolamento domiciliare (pari al 70,9% del totale) delle quali 129 asintomatiche e 76 con sintomi lievi. Dai dati dell’Asp emerge che nei casi confermati COVID -19 nella provincia di Cosenza, il 52% sono uomini e il 48% donne.

I dati dell’Asp di Cosenza aggiornati alle ore 13 del 10 aprile