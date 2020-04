Coronavirus: Nas denunciano a Cosenza 12 medici, infermieri e autisti-soccorritori

I professionisti, appartenenti a 4 equipaggi di ambulanze, sono stati denunciati per “rifiuto e omissione d’atti d’ufficio”

COSENZA – I carabinieri del Nas hanno ispezionato 522 esercizi commerciali, contestando 22 violazioni e impiegando 303 militari e 147 autovetture. E’ il bilancio della giornata di ieri, dei controlli avvenuti in tutta Italia. A Cosenza, gli uomini del Nucleo antisofisticazione e sanità hanno denunciato, per “rifiuto e omissione d’atti d’ufficio”, 12 persone (tra medici, infermieri e autisti-soccorritori), componenti di 4 equipaggi di ambulanze, i quali, tra il primo e il 2 aprile scorsi, si sono rifiutati di recarsi su interventi assegnati su “codici rossi” di pazienti “non covid-19”, adducendo come motivazione l’assenza di certificazioni sui d.p.i. (mascherine e guanti) in dotazione, forniti dall’ASP di Cosenza, nonostante l’assicurazione, da parte della centrale, dell’omologazione dei dispositivi.