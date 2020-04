Cosenza, raccolta differenziata sospesa per le utenze in quarantena

Come da disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità i rifiuti vanno conferiti come frazione indifferenziata in doppio sacco, ben chiuso

COSENZA – Il Settore Ambiente del Comune di Cosenza comunica, alle sole utenze in quarantena obbligatoria per l’emergenza Covid-19, che la raccolta differenziata, durante la quarantena, è sospesa. Come da disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità i rifiuti vanno, pertanto, conferiti come frazione indifferenziata in doppio sacco, ben chiuso.

Per i dettagli sulle modalità di esposizione dei rifiuti, le sole utenze in quarantena obbligatoria dovranno contattare il numero 335 8303290 o inviare una mail all’indirizzo [email protected] Il Settore Ambiente chiede la massima collaborazione per il bene e la salute di tutti, compresa quella degli operatori ecologici. Resta inteso che per tutte le altre utenze, le modalità di conferimento rimangono invariate.