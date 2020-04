Morto il “paziente 1” di Cetraro, le precisazioni dell’AO di Cosenza

Ieri alcune testate giornalistiche avevano erroneamente riportato la notizia del decesso del “paziente 1” ovvero l’anziano di Cetraro, riconducendolo alla positività al coronavirus. E’ arrivata la precisazione dell’Azienda ospedaliera “risultato indeterminato”

COSENZA – E’ deceduto nelle scorse ore il cosiddetto “paziente 1” calabrese, originario di Cetraro, proveniente dal lodigiano per cause non afferenti al Covid 19 ma a causa di pregresse patologie. Il tampone infatti, non è positivo come erroneamente riferito ieri da alcuni organi di stampa e il decesso non è direttamente correlabile al coronavirus. Come si ricorderà l’anziano era stato dimesso dall’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive per proseguire il percorso di cura in UTIC-Cardiologia, relativamente alla altre numerose e gravi comorbidità, correlate in primis, alle problematiche cardiologiche pregresse. Il paziente, immunodepresso e gravemente compromesso, ha subito un deterioramento repentino del quadro clinico che non ha consentito di eseguire il già programmato intervento per l’impianto di pacemaker. In relazione al possibile rischio contagio, vale rammentare che al momento, la sorveglianza sanitaria messa in atto dall’Azienda sul personale ha, allo stato risultati del tutto soddisfacenti, in quanti i 472 tamponi effettuati fino ad oggi, sono tutti negativi. In linea con le rigorose verifiche di sorveglianza sanitaria in atto, gli operatori dell’equipe UTIC-Cardiologia che peraltro, hanno già effettuato un primo controllo risultato negativo, saranno, comunque, sottoposti ad ulteriori azioni di monitoraggio.

Le ulteriori precisazioni dell’AO di Cosenza

“A parziale precisazione del comunicato precedente – comunica nel tardo pomeriggio un nuovo comunicato dell’azienda ospedaliera – Il tampone faringeo del paziente 1 calabrese, deceduto nella giornata di ieri proveniente dal lodigiano, risultato positivo, non è stato confermato da un successivo esame più approfondito – ricerca del virus su liquidi di lavaggio broncoalveolare – che ha dato risultato indeterminato”.