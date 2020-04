Ospedale di Cosenza, 6 nuovi posti in terapia intensiva pediatrica

Il direttore del Dipartimento Materno-Infantile e dell’U.O.C. Neonatologia e TIN dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Gianfranco Scarpelli esprime particolare soddisfazione

COSENZA – E’ valido e appropriato l’allarme lanciato dal dottor Minasi, Presidente della Società Italiana di Pediatria della Regione Calabria relativo alla necessità di posti letto dedicati alla terapia intensiva pediatrica. L’esperienza di questi giorni nell’affrontare le problematiche dell’Infezione da Coronavirus sta dimostrando che alcune attività altamente specialistiche e complesse che richiedono competenze ed elevati livelli organizzativi e strutturali non possono essere parcellizzate e suddivise in maniera equa tra tutti gli Ospedali senza tener conto delle specificità e delle specializzazioni.

Ormai è scientificamente dimostrato e chiaramente previsto nel Decreto Ministeriale N° 70 che le migliori prestazioni possono essere offerte solo in quei centri ove si sviluppano volumi di attività idonei ad acquisire le competenze e le esperienze necessarie per affrontare patologie e problematiche complesse e di elevata specializzazione. La Terapia Intensiva Pediatrica per come previsto dal DCA N° 89/2017 è stata attivata nell’Azienda Ospedaliera di Cosenza prevedendo in una prima fase di implementazione N° 2 posti letto nei locali della TIN in cui ricoverare lattanti fino a circa 10 chili di peso, mentre i bambini di peso superiore sono stati ricoverati nella Terapia Intensiva dell’adulto in area dedicata esclusivamente ai pazienti in età pediatrica.

Nel corso del 2019 sono stati ricoverati nei locali della Neonatologia N° 32 Lattanti la maggior parte dei quali con Peso Inferiore a 7 Chili e con utilizzazione di almeno Un Posto Letto in soli 170 Giorni nell’anno, mentre altri 16 Bambini di Peso Superiore a 10 Chili sono stati ricoverati nell’area dedicata ai pazienti in età pediatrica della terapia intensiva.

A seguito dell’emergenza sanitaria il commissario straordinario Panizzoli e il direttore sanitario Bettelini dell’AO di Cosenza hanno fortemente voluto e organizzato la realizzazione di 4 posti letto per pazienti in età pediatrica e restano attivi 2 posti nei locali della TIN per il ricovero dei piccoli lattanti. Pertanto per come previsto nel DCA N°89/2017 sono stati attivati nell’AO di Cosenza n° 6 posti letto. I risultati sono stati ottenuti grazie ad un importante lavoro sinergico di equipe svolto in stretta collaborazione tra le Unità Operative del Dipartimento Materno Infantile e il dottor Pino Pasqua, direttore della Terapia Intensiva.