Fondi solidarietà alimentare, Terra di Piero e PrendoCasa: “buoni spesa subito ai bisognosi”

“Dei 400 milioni di euro che il governo erogherà ai comuni per i buoni spesa, Cosenza ne riceverà 472.560: direttamente nelle tasche delle famiglie che ne hanno bisogno”

COSENZA – “Questi soldi devono andare direttamente nelle tasche delle famiglie che ne hanno bisogno. Invitiamo l’amministrazione comunale e l’assessorato al Welfare a distribuire gli aiuti economici considerando tutti i fattori di vulnerabilità e non facendo riferimento solo ai casi censiti in passato dai servizi sociali.” Questa la richiesta de La Terra di Piero e Prendocasa Cosenza. “Questa crisi – continuano – ha messo in ginocchio molte famiglie che prima di oggi non hanno avuto bisogno di sostegno. Utilizzare le associazioni e gli enti come intermediari rischia solo di far perdere tempo prezioso.

I gruppi di volontariato, che in questi giorni hanno gestito l’emergenza di molte persone, potrebbero semplicemente indicare le situazioni critiche di cui sono a conoscenza, così ogni famiglia sarebbe nelle condizioni di poter spendere questi soldi in base alle proprie esigenze reali. Noi, che siamo in prima linea dall’inizio di questa emergenza, crediamo fortemente che questo sia l’unico modo sensato con cui aiutare chi è in difficoltà, perché in un momento così critico, la gente ha bisogno di un sostegno economico concreto e immediato.”