A.C. Morrone dona 2.500 euro al Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale di Cosenza

La società in accordo con la Farmacia La Rosa, ha deciso di devolvere la borsa di studio, in un primo momento destinata ai giovani calciatori granata, per una causa più nobile

COSENZA – A.C. Morrone comunica di voler contribuire in modo sostanziale alla lotta al Coronavirus, sostenendo chi in questo momento è in prima fila nella battaglia. La società, in accordo con la Farmacia La Rosa, ha deciso di donare interamente la borsa di studio di 2500 euro ad un team di raccolta fondi. La finalità è quella di acquistare i dispositivi di protezione e le strumentazioni necessarie al personale per curare al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio con il Covid-19. La somma di denaro sarà destinata al Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

La borsa di studio, in un primo momento destinata ai giovani calciatori granata appartenenti alle categorie Under 15, Under 17 e Under 19, è stata pertanto dirottata sui binari di una causa più nobile. «Riteniamo che la memoria di Anna Annarumma La Rosa venga onorata al meglio anche così – spiega il vicepresidente Marco Caputo -. La Morrone, al pari di tutte gli altri sodalizi sportivi, vive un momento particolare. I suoi dirigenti, però, hanno deciso di garantire un supporto concreto alla città di Cosenza e a coloro che in questo momento corrono enormi pericoli. Espletando il loro lavoro in modo coraggioso e professionale, non solo rendono un servizio inestimabile alla comunità, ma medici, infermieri e Oss rappresentano la cittadinanza stessa. A loro va il più sentito ringraziamento per quanto stanno facendo».

Chi volesse contribuire alla donazione, può farlo da questo indirizzo: www.gofundme.com/f/asq8h-lontani-ma-vicini