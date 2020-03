Cosenza solidale anche in tempi di virus, pasti caldi e spesa: “serve l’aiuto di tutti”

Una rete di solidarietà a Cosenza per aiutare le famiglie bisognose e non far mancare loro un pasto caldo e un pò di spesa. La Terra di Piero con il sostegno di associazioni e cittadini ha messo in piedi un servizio molto importante ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti

COSENZA – “Abbiamo messo in piedi un’iniziativa semplice che però, è diventata complicata con il tempo. Stiamo cercando di sopperire alle carenze delle persone meno abbienti per garantire loro un pasto”. A raccontarlo ai microfoni di Rlb è Sergio Crocco, de La Terra di Piero che spiega come “tanta gente in città, non ha uno stipendio fisso, cerca di vivere alla giornata con pochi soldi da parte, che stanno finendo. Abbiamo pensato di portare loro la spesa, pasti caldi. Siamo partiti da una trentina e ora siamo ad oltre 300 pasti”.

Ovviamente non c’è solo la Terra di Piero – spiega Crocco – ma “siamo supportati da PrendoCasa, Soccorso Speranza, Sparrow, i ragazzi di Cosenza Vecchia, quelli degli Anni 80, il Collettivo Femin… tutti uniti in favore delle fasce più deboli di Cosenza. Inoltre abbiamo sottoscritto un protocollo con il Comune di Rende. Ho detto che per la prima volta sto equiparando le zone dell’Africa dove sono stato distinguendo loro da noi con il fatto che “noi abbiamo l’appetito e loro hanno fame. Ora questa forbice si sta restringendo ed è brutto. tentiamo con la nostra iniziativa di alleviare un pò ma non è semplice”.

“Più giorni passano e più la situazione diventa difficile. La mia speranza – spiega Sergio – è si prendano provvedimenti e misure consistenti da parte del Governo che non possono essere demandati a piccole associazioni”.

“Già in tanti ci stanno dando una mano come chi fa la spesa e poi ci chiama e la andiamo a prendere o la porta nella nostra sede, via Consalvo Aragona, 73, dietro l’autostazione. Ci sta dando una mano il Banco Alimentare così come alcuni supermercati. Si è formata una rete di solidarietà e io lo dico a gran voce: Cosenza è la città più solidale del mondo. Chi volesse dunque dare una mano può trovare, fa sapere Sergio Crocco su Facebook – davanti ad alcuni supermercati di Cosenza degli appositi carrelli solidali dove poter riporre ciò che si vuole per dare una mano alle famiglie più bisognose della città.