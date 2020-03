Coronavirus, consiglieri chiedono di stanziare cifra in favore dell’Annunziata

COSENZA – I consiglieri comunali Annalisa Apicella, Bianca Rende, Davide Bruno, Giuseppe D’Ippolito, Enrico Morcavallo e Gisberto Spadafora, hanno inviato una richiesta all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Occhiuto, affinché, con una variazione di bilancio, che i consiglieri sottoscriventi si impegnano a votare in Consiglio, venga stanziata una cifra da donare all’ospedale dell’Annunziata per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.

Di seguito riportiamo il testo della nota. “Nella straordinaria emergenza che stiamo vivendo – scrivono i consiglieri di minoranza – ogni gesto, anche piccolo, può rappresentare un grande contributo. In continuità, con l’iniziativa del Comune di donare mille mascherine all’unità operativa complessa Anestesia e Rianimazione, riteniamo però importante porci obiettivi più significativi perché le grandi difficoltà richiedono grandi sforzi comuni. Chiediamo all’aministrazione di stanziare una cifra rappresentativa dell’urgenza affinché arrivi all’ospedale civile dell’Annunziata forte e chiaro segnale della solidarietà e della vicinanza della principale istituzione cittadina. Da parte nostra, garantiremo il sostegno a votare una variazione di bilancio che vada in questa direzione. Chiediamo che l’impegno del Comune di Cosenza per i medici e i sanitari, oggi in prima linea, sia all’altezza del ruolo e della storia di Cosenza. In queste ultime ore, la gara di solidarietà sta raggiungendo livelli importanti e comuni assai più piccoli e meno rappresentativi in termini di popolazione e di ruolo nella conferenza dei sindaci, stanno offrendo il loro contributo donando all’ospedale di Cosenza anche alcuni ventilatori polmonari, fondamentali nella cura dei casi più gravi. Ci aspettiamo che Cosenza non faccia un passo indietro“.