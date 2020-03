Cosenza, beni di prima necessità a domicilio per le persone bisognose

Il sindaco di Cosenza ha emanato un’ordinanza per assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza della popolazione durante l’emergenza sanitaria attraverso l’attivazione del COC – Centro Operativo Comunale

COSENZA – I soggetti che hanno bisogno di ricevere soccorso o beni di prima necessità a domicilio potranno rivolgersi direttamente ai numeri telefonici del COC: 0984 813760 attivo h24, oppure, di mattina, in orario d’ufficio, 0984 813771 – 813793. “Io sarò il responsabile del COC – scrive Occhiuto sulla sua pagina Facebook – e in mia sostituzione le funzioni possono essere svolte dal Vicesindaco Francesco Caruso. Come referenti/responsabili delle diverse funzioni di supporto ho individuato altri dirigenti e funzionari dell’Ente, sotto il coordinamento dell’ing. Antonella Rino, dirigente del settore Protezione civile di Palazzo dei Bruzi”.

Il Centro Operativo Comunale (COC) è ubicato in via degli Stadi e, come sede distaccata operativa, presso il Comando della Polizia Municipale, in via Bendicenti. Le singole funzioni, nell’ambito, delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato, previa informativa al Sindaco. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da reperire all’interno di tutto il personale comunale. Proprio per garantire un più ampio coinvolgimento, è stata, inoltre, chiesta, all’Unità di crisi della Regione Calabria, l’attivazione delle Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale.