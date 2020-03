Cosenza, nuove adesioni di commercianti che effettuano consegne a domicilio (ELENCO)

L’Assessore Pastore rende noto un primo elenco di commercianti che hanno aderito al suo invito di effettuare le consegne a domicilio

COSENZA – L’Assessore alle attività economiche e produttive di Palazzo dei Bruzi, Loredana Pastore, rende noto un primo elenco di esercizi commerciali, autorizzati dalle disposizioni governative a proseguire la loro attività nel corso dell’emergenza coronavirus, che hanno aderito all’invito, formulato nei giorni scorsi, di comunicare al Comune, perché ne siano informati i cittadini, la loro disponibilità ad effettuare la consegna a domicilio. L’iniziativa dell’Assessore Pastore è finalizzata al contenimento della diffusione del virus Covid-19, limitando al massimo gli spostamenti dei cittadini che, avendo la possibilità di ricevere direttamente a casa i generi di prima necessità di cui abbisognano, non sono obbligati ad uscire per approvvigionarsi.

Questo l’elenco delle attività commerciali che hanno già aderito all’invito dell’Assessore Pastore:

Lavanderia Professionale “Bio clean”, piazza Giacomo Mancini 65 (presso Centro commerciale “I 2 fiumi”) che è a disposizione per il ritiro e la consegna gratuita a casa, nel territorio cittadino, garantendo un servizio di pulizia e sanificazione. Tel: 098473247, mail: a [email protected].;

Azienda “Campoverde Spa” (Punto vendita di Rende) che effettua consegne a domicilio della spesa anche a Cosenza. Tel.09841523014. Le consegne si effettuano dalle 14,30 alle 16,30 (per consegne in giornata gli ordini devono pevenire entro le ore 13,00);

Azienda MI’NDUJO- PANINO GENUINO. Ha attivato in questo periodo la consegna a domicilio. E’ possibile ordinare telefonando al numero 3517591007 oppure scaricando l’app di foodys.it. La consegna è gestita da Foodys, azienda specializzata nel delivery.

Mercato coperto di Campagna Amica, Piazza Matteotti – Cosenza. E’ attiva l’iniziativa “Spesa Amica” nei giorni di apertura del martedì e sabato, dalle 8.30 alle 13.30. Chiamando al numero 351 7611691 si potrà ricevere la spesa a domicilio, nei pomeriggi dei giorni di apertura, nei Comuni di Cosenza e Rende.

Macelleria Trentinella – Via Popilia, 147/C – Tel.0984-390565 oppure 3201884793 . Si può decidere la fascia oraria nella quale ricevere la spesa. Si può, inoltre, scegliere la consegna in giornata o programmarla in uno dei giorni successivi.

PARAFARMACIA Dott.ssa Stefania Perito – Viale degli Alimena, 4/B Cosenza – Tel.098424730;

ORTOFRUTTA “DALLA TERRA ALLA TAVOLA” – di Cello Gianni – Viale delle Medaglie d’Oro – Cosenza – Tel.3407355985;

Supermercato GranRisparmio – via Panebianco,186 – tel. 391-3712138.

A questo elenco di esercizi commerciali si aggiunge, inoltre, la disponibilità dell’Associazione Culturale “La Fontana” di Rogliano che effettua, su richiesta, servizio di consegna a domicilio, sia di farmaci, che della spesa di generi di prima necessità. I riferimenti per contattare l’Associazione sono: tel. e whatsapp.3479793236, mail: [email protected]

Altri commercianti, tra quelli autorizzati dalle disposizioni governative a restare aperti (supermercati, negozi al dettaglio di generi di prima necessità, attività di ristorazione e pizzerie autorizzate alle sole consegne a domicilio, farmacie, parafarmacie ed altri) potranno continuare a far pervenire la loro adesione, confermando la disponibilità alle consegne a domicilio ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [email protected] oppure [email protected], manlevando il Comune da ogni responsabilità circa il rispetto delle previsioni di legge in materia di lavoro per i propri addetti alla consegna, nonché delle misure di prevenzione sanitaria stabilite dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19.

L’elenco aggiornato degli esercizi commerciali sarà pubblicato sul sito del Comune nella home page (www.comune.cosenza.it).