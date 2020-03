Siulp Cosenza, appello alla Santelli: “tampone per tutti i poliziotti, medici e soccorso pubblico”

Un appello teso ad ottenere la sottoposizione alla prova dei tamponi il personale medico e sanitario, i poliziotti e tutti gli appartenenti alle forze di polizia e al soccorso pubblico

COSENZA – Il Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia di Cosenza si appella al presidente della Regione Jole Santelli, per richiedere tamponi per i poliziotti, tutte le forze dell’ordine, operatori del soccorso pubblico e medici ed infermieri.

“Illustrissimo Presidente, – si legge nella missiva firmata dal Segretario Generale Provinciale Ezio Scaglione, dal Consigliere Nazionale Ruggiero Altimari e dal Dirigente Nazionale Luciano Lupo – le rivolgiamo un accorato appello a nome delle donne e degli uomini della Polizia di Stato iscritti al Sindacato che rappresentiamo. Un appello teso ad ottenere la sottoposizione alla prova dei tamponi il personale medico e sanitario, i poliziotti, e tutti gli appartenenti alle forze di polizia e al soccorso pubblico.

Salvaguardare l’operatività delle forze di polizia e del soccorso pubblico che operano nella provincia di Cosenza, ma questo ovviamente vale per tutte le province calabresi, come quella dei medici e dei sanitari che rappresentano il fronte dove si combatte questa pandemia, è fondamentale per arginare e sconfiggere il propagarsi della malattia e quindi per garantire la salute, l’ordine e la sicurezza pubblica.

Questo intervento è sostanziale per affiancare il pregevole lavoro già svolto dal Dipartimento della Polizia di Stato e dalla Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato, giacché, nonostante gli sforzi, la sanità interna non è assolutamente attrezzata a far fronte da sola ad una simile contingenza. Ed è con estremo favore che abbiamo appreso che il Governatore delle Marche si è già dichiarato favorevole agli esami dei tamponi per i poliziotti, raccogliendo l’appello del SIULP marchigiano.

Al riguardo, così si è espresso il Segretario Generale Nazionale del SIULP:

“Una scelta lungimirante e fondamentale, necessaria per garantire chi, in prima linea, oggi lavora incessantemente sia per contrastare il contagio, sia per curare chi, purtroppo, è stato già colpito dal virus. Speriamo che anche gli altri Governatori, atteso l’aumento dei contagi che stiamo registrando anche tra le fila delle forze di polizia e del soccorso pubblico, così come già verificatosi tra i medici e i sanitari, seguano l’esempio del Governatore delle Marche e aiutino a mettere in sicurezza chi è più esposto in questa lotta contro un nemico invisibile ed estremamente insidioso, pericoloso, ma che si può sconfiggere se tutti ci aiutiamo a rispettare le regole che occorrono e che ci siamo dati”.

Pregiatissimo Presidente, con la certezza che la sua sensibilità verso le problematiche della nostra terra e la determinazione con la quale sta affrontando questa terribile sfida contro il COVID-19 la spingerà a valutare seriamente la proposta e l’appello del SIULP, La salutiamo cordialmente e restiamo in attesa di sue determinazioni al riguardo. Le donne e gli uomini impegnati in prima linea attendono fiduciosi e speranzosi nella sua azione per il riscatto di una terra malevolmente e ingiustamente additata come retrograda e mal governata.”