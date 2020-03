Cosenza, Pastore invita i commercianti a dare disponibilità per consegne a domicilio

L’Assessore chiede ai commercianti di far conoscere ai cittadini, attraverso il Comune, la loro disponibilità ad effettuare le consegne a domicilio

COSENZA – Al fine di contenere il diffondersi del virus Covid-19 e limitare al massimo gli spostamenti dei cittadini, l’Assessore alle attività economiche e produttive, Loredana Pastore, ha indirizzato un invito ai commercianti autorizzati dalle disposizioni governative a proseguire la loro attività nel corso dell’emergenza coronavirus, a far pervenire al Comune, affinché ne siano informati i cittadini, la loro disponibilità ad effettuare consegne a domicilio.

I commercianti autorizzati a restare aperti (supermercati, negozi al dettaglio di generi di prima necessità, attività di ristorazione e pizzerie autorizzate alle sole consegne a domicilio, farmacie, parafarmacie ed altri) potranno far pervenire la loro adesione, confermando la disponibilità alle consegne a domicilio, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [email protected] oppure [email protected] .

“In questo momento molto delicato – sottolinea l’Assessore Loredana Pastore – diventa fondamentale limitare fortemente le uscite da casa dei cittadini ed agevolarli quanto più possibile a ricevere, direttamente al loro domicilio, i generi di prima necessità di cui abbisognano. Ecco perché rivolgo ai commercianti cosentini, autorizzati dalle disposizioni governative a proseguire nella loro attività, l’invito a far conoscere ai cittadini, attraverso il Comune, la loro disponibilità ad effettuare le consegne a domicilio. C’è chi lo sta già facendo e noi li ringraziamo per questo prezioso servizio, ma vogliamo contribuire a far sì che questa sensibilità venga dimostrata anche da altri, per far sì che gli spostamenti, anche per motivi di necessità, vengano fortemente limitati”.