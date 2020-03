Cosenza, presidente degli Odontoiatri consegna guanti e mascherine ai medici

Il dr. Giuseppe Guarnieri manifesta la sua soddisfazione per la generosità dei suoi iscritti che, in soli quattro giorni, hanno donato circa 60.000 guanti e 4.000 mascherine

COSENZA – Il Presidente degli Odontoiatri dr. Giuseppe Guarnieri ha consegnato oggi, presso la sede dell’Ordine, in accordo con il Commissario straordinario Dr.ssa Giuseppina Palizzoli ed il Direttore Dr. Salvatore De Paola, tutto il materiale raccolto dagli odontoiatri di Cosenza e provincia da destinare ai medici ed a tutto il personale sanitario impegnato sul territorio che nei giorni passati ne aveva lamentato la carenza. Presente la Commissione Albo Odontoiatri al completo, i rappresentanti del sindacato ANDI e quelli della Direzione Ospedaliera.

Il Presidente degli Odontoiatri dr. Giuseppe Guarnieri manifesta la sua soddisfazione per la generosità dei suoi iscritti che, in soli quattro giorni, dando fondo alle proprie scorte, hanno donato circa 60.000 guanti e 4.000 mascherine. Nello stesso tempo dichiara: “c’è anche da dire che a questi dati vanno aggiunte le singole iniziative intraprese autonomamente da diversi nostri colleghi. Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno immediatamente raccolto l’appello dei medici dando fondo alle scorte dei propri studi. Siamo certi che chi ha la responsabilità di coordinare l’emergenza saprà farne buon uso individuando con particolare accortezza i reparti più bisognosi.

Considerato che lo stato di emergenza continuerà ancora per diverso tempo e che molti colleghi sono in attesa che gli vengano consegnati gli ordinativi inoltrati alle aziende, abbiamo deciso di continuare la raccolta di questo materiale ad oltranza. La Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine, quale Organo sussidiario dello Stato, resta a disposizione delle Autorità per le necessità che si dovessero venire a creare sul territorio in relazione all’emergenza del Covid-19”.