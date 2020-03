Coronavirus, giornalista Tgr Calabria positivo. In quarantena colleghi e tecnici

Ieri sera a chiusura del Tgr Calabria è stata annunciata la modifica nella programmazione per consentire la sanificazione della sede Rai di Cosenza

COSENZA – Un giornalista della redazione Rai Calabria è risultato positivo al Coronavirus. La notizia è emersa ieri e confermata dal fatto che a conclusione del telegiornale delle 19.30 è stato sottolineato che da oggi la normale programmazione subirà delle modifiche. Il giornalista avrebbe avuto contatti con i colleghi e i tecnici della sede di Cosenza che ora sono in quarantena. Il telegiornale della notte non è andato in onda e al momento salta anche gran parte del palinsesto. Il giornalista è in isolamento domiciliare e presenta lievi sintomi. Disposta la sanificazione dei locali su viale Marconi.