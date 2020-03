Cosenza, gara di solidarietà degli odontoiatri. Doneranno ai medici guanti e mascherine

Il presidente degli odontoiatri dr. Giuseppe Guarnieri: “orgoglioso delle mia categoria. Chi può doni tutto quello che ha, i colleghi ospedalieri hanno bisogno di noi”

.

COSENZA- Il Presidente degli Odontoiatri della provincia di Cosenza dr. Giuseppe Guarnieri fa suo l’appello proveniente dai colleghi medici ospedalieri che lamentano la mancanza di mascherine e guanti e subito promuove una gara di solidarietà tra gli Odontoiatri: “Chi può doni tutto quello che ha: i colleghi ospedalieri hanno bisogno di noi”. Questo è il messaggio lanciato dal Presidente alla sua categoria che immediatamente si è mobilitata in una corsa contro il tempo. Da pochi giorni una ricerca affannosa sta impegnando la Commissione Albo Odontoiatri e il Sindacato ANDI nella raccolta di mascherine e guanti irreperibili su tutto il territorio nazionale. Di conseguenza gli odontoiatri hanno deciso di attingere alle proprie scorte per far fronte ad una emergenza di cui nessuno immaginava le proporzioni. E, considerata l’urgenza, si è deciso di dare una accelerata alla raccolta che terminerà lunedì sera. Nella mattinata di martedì, tutto il materiale donato e depositato nella sede dell’Ordine verrà consegnato alla Direzione Generale dell’ASP che provvederà, individuando le priorità, alla distribuzione tra i reparti agli amici medici e a tutto il personale sanitario.

“Devo ringraziare la CAO che ho l’onore di presiedere, il Sindacato ANDI e tutti i colleghi odontoiatri che, in una situazione di grande difficoltà sotto tutti i punti di vista, hanno risposto a quest’appello con quella commovente generosità che in questi momenti ci fa sentire più uniti. Sono veramente orgoglioso di rappresentarli! Per quanto ci riguarda – ha aggiunto Guarnieri – siamo consapevoli dell’emergenza che stiamo vivendo ed è per questo che, con grande senso di responsabilità, in ottemperanza ai vari decreti presidenziali del Governo che si sono succeduti, in accordo con i vertici nazionali, abbiamo deciso, dandoci delle regole ancora più stringenti, di limitare le nostre prestazioni alle sole urgenze, assicurando comunque i cittadini che gli odontoiatri ci sono. In qualità di Presidente dell’Albo degli Odontoiatri di quest’Ordine, quale Organo sussidiario dello Stato deputato alla tutela della salute pubblica – ha concluso il presidente Guarnieri -faccio presente ai sig.ri sindaci dei comuni della provincia che la rete di odontoiatri è a loro disposizione per le necessità che si dovessero venire a creare in relazione all’emergenza del Covid-19 con l’istituzione permanente di un Tavolo Tecnico volto a fronteggiare ed adottare tutte le misure più idonee negli interessi della collettività”.