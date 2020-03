Cosenza, fiamme in un casolare tra viale Parco e Via Popilia. Al lavoro i vigili del fuoco

Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme dopo aver visto le fiamme e il fumo denso. Rogo spento dopo l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco

COSENZA – Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato il tetto ed un’ampia porzione di un casolare situato in un’area tra Via Popilia e Viale Parco, nei pressi della Chiesa di Cristo Re. Sul posto sono immediatamente arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza. Dopo circa un’ora di lavoro hanno domato le fiamme con il supporto dell’autoscala. La struttura dovrebbe essere disabitata, ma sono in corso tutte le verifiche del caso.

Foto Facebook Albano Michele Angiocchi