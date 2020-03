Cosenza: mancano dispositivi sicurezza nei reparti sensibili, un paziente in rianimazione

Si sono aggravate le condizioni di uno dei pazienti ricoverati all’Annunziata di Cosenza dove mancano i dispositivi individuali di sicurezza per i quali è stata già richiesta una fornitura dall’Asp di Cosenza

COSENZA – E’ già in affanno la struttura ospedaliera dell’Annunziata dove mancano i dispositivi di sicurezza (tute, mascherine e occhiali) nei reparti considerati ‘sensibili’ tra cui Rianimazione e Terapia Intensiva atte a garantire la sicurezza di medici e operatori sanitari nella cura delle persone che sono risultate positive al Covid 19 e per tutelare anche la salute degli altri pazienti.

Per quanto riguarda il numero delle persone che si trovano ricoverate in ospedale a Cosenza, è salito a quattro. La persona proveniente da Corigliano Rossano è giunta nella notte nel reparto di Malattie infettive con sintomi riferibili al Coronavirus.

Per uno dei pazienti già ricoverati da ieri, le condizioni si sono aggravate nel corso della notte e al momento è in Rianimazione dove però – riferiscono fonti interne all’ospedale che hanno chiesto di rimanere anonime per tutelare la loro posizione e incolumità – mancano i dispositivi individuali di sicurezza indispensabili per i contatti con i pazienti affetti da Coronavirus, ovvero mascherine, tute e occhiali per evitare il contagio. Una fornitura sarebbe stata già richiesta dall’Asp di Cosenza e dovrebbe arrivare nelle prossime ore.