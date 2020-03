Cosenza, L’Ambiente Srl “ritardo di un solo mese nonostante i crediti con l’ente di 4 mensilità”

Dura la replica dell’azienda, affidataria dei servizi di pulizia nel Comune Bruzio, all’USB Confederazione di Cosenza “quello sbandierato è un tentativo di gettare gratuito discredito sull’azienda al solo fine di ‘accaparrarsi iscritti’. Un falso populismo a discapito della correttezza e onestà che ci contraddistingue. Siamo un’impresa di pulizie e non una banca”

COSENZA – Alla nota arrivata nei giorni scorsi dall’USB Confederazione di Cosenza, che aveva denunciato una situazione di estrema difficoltà dei lavoratori della ditta “L’Ambiente srl” relativa al ritardo nella retribuzione delle mensilità, è arrivata la replica dell’Azienda impegnata nei servizi di pulizia al comune di Cosenza che riportiamo integralmente “L’AMBIENTE srl che è impegnata nell’appalto per i servizi di pulizia presso gli uffici comunali di Cosenza tiene a precisare che i dipendenti sono stati sempre regolarmente retribuiti fino a dicembre 2019 secondo le tempistiche di legge e di contratto. L’azienda rispetta integralmente gli obblighi retributivi, assicurativi e contributivi verso i dipendenti, assicurando il corretto svolgimento del servizio appaltato, coerentemente con le condizioni di offerta, legittimamente valutata dalla Stazione appaltante come rispettosa dei parametri di legge. Le notizie fatte veicolare attraverso i media risultano parzialmente errate, poiché il tanto eclatante ritardo sbandierato dall’USB consiste nell’unica mensilità di gennaio 2020 e devono considerarsi – evidentemente – frutto del tentativo di gettare gratuito discredito sull’azienda al solo fine di “accaparrarsi iscritti “ e di un falso populismo a discapito della correttezza e onestà che ci contraddistingue”.

“Ci corre l’obbligo di precisare – si legge nella nota – che l’azienda ha un credito con l’ente appaltante di 4 mensilità e che ciò nonostante ha sempre onorato il pagamento degli emolumenti anche in situazioni ancora più critiche, arrivando ad avere un credito di 6 mensilità. In questo periodo ci siamo sempre confrontati con le altre sigle sindacali (CGIL , CISL e UIL ) che hanno dato risalto e merito allo sforzo economico sopportato dell’azienda… dov’era la USB in quel periodo? Lo stato attuale di crisi economica che sta attraversando in questo periodo il nostro paese congiuntamente ad altri crediti a favore dell’azienda, non ci permette di essere puntuali nell’erogazione degli stipendi. NOI SIAMO UN’IMPRESA DI PULIZIE E NON UNA BANCA !!!! L’azienda sta valutando la possibilità di adire le vie legali a tutela della propria immagine”.