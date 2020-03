Coronavirus: selezione di personale sanitario, gli idonei chiedono scorrimento graduatorie

Gli infermieri idonei in graduatoria non accettano nuove selezioni e chiedono lo scorrimento delle liste

COSENZA – In merito alla notizia di pubblicazione dell’avviso di selezione per il reclutamento di 18 unità mediche, 25 infermieri professionali e 15 Oss da parte dell’Asp di Vibo Valentia, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di infermieri idonei in graduatoria, i quali non accettano la pubblicazione di nuovi avvisi di selezione per l’assunzione di personale a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coranavirus, ma chiedono lo scorrimento degli elenchi pubblici.

Di seguito pubblichiamo una nota giunta in redazione a firma di Cosmo Spataro infermiere idoneo, inserito nella graduatoria dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.

“Sono un idoneo della graduatoria del concorso per titoli ed esami di infermieri di Cosenza, e con la presente volevo, nonostante la mancanza di personale e i reparti al collasso visto anche l’emergenza coronavirus di questi giorni, porre l’attenzione sul fatto che si continua a fare politica clientelare. Nella graduatoria di Cosenza ci sono 250 idonei che aspettano la chiamata e oggi 05/03/2020, il dottor Giuliano commissario straordinario dell Asp di Vibo e pupillo di Belcastro ha bandito un avviso pubblico a tempo determinato fregandosene delle graduatorie vigenti. La legge dice che nelle regioni in piano di rientro si devono utilizzare le graduatorie – sentenza del TAR Calabria, 235/19 – in un ottica di politica di risparmio ragionevole, esempio lampante è quanto ha fatto la Regione Campania con la graduatoria infermieri del Cardarelli, utilizzata per tutte le aziende sanitarie campane. Qui, invece, si continua a fare politica clientelare e mafiosa. Noi chiediamo lo scorrimento della graduatoria di Cosenza come da sentenza del Tar Calabria 891/17, altrimenti saremo pronti a manifestazioni eclatanti”.