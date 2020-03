Covid-19, personale sanitario a rischio contagio: “manca materiale per protezione”

USB Cosenza: “Chiediamo all’ASP di Cosenza e all’Azienda Ospedaliera di intervenire immediatamente provvedendo all’acquisizione di tutto il materiale necessario ad operare in condizioni di sicurezza”

COSENZA – “In Italia le persone affette da covid-19 sono quotidianamente in aumento, nella nostra provincia ad oggi si registra un solo caso ma qualora l’epidemia si dovesse diffondere la condizione di estrema fragilità del sistema sanitario calabrese ci porrebbe in una condizione di alto rischio.” Questo l’allarme lanciato dal personale sanitario USB Cosenza. “In questo contesto – continua – ci preme sottolineare la necessità di tutelare tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri, tecnici e amministrativi) che lavorano a diretto contatto con i cittadini.

La mancanza di dispositivi di protezione individuale infatti aumenta il rischio contagio. Al momento la scarsa o addirittura nulla applicazione dei protocolli, in alcune delle strutture sanitarie cosentine, rende insufficiente l’organizzazione, con possibili conseguenze negative per la popolazione e per i lavoratori della sanità. Ad oggi le farmacie dell’AO e dell’Azienda Territoriale non sono in grado di assicurare il materiale indispensabile per la protezione del personale e interi settori ne sono privi. Ci riferiamo a continuità assistenziale (ex- guardia medica) e ai medici di famiglia che si vedono, per questo motivo, costretti a rifiutare visite domiciliari in casi sospetti. Identica situazione di forte precarietà si vive negli ambulatori e poliambulatori dell’ASP.

L’OMS in caso di epidemie raccomanda che siano adottati protocolli capaci di ridurre il più possibile il rischio per il personale sanitario, dalle loro condizioni lavorative dipende la salute di tutti. Le inefficienze organizzative e i ritardi sono ingiustificabili, le responsabilità sono da ricercare nell’incapacità delle amministrazioni interessate. Chiediamo all’ASP di Cosenza e all’Azienda Ospedaliera di intervenire immediatamente provvedendo all’acquisizione di tutto il materiale necessario ad operare in condizioni di sicurezza e programmando momenti di formazione, dedicati agli operatori sanitari, per ridurre i rischi e attuare al meglio i dispositivi specifici relativi al covid-19.”