Cosenza, Bianca Rende “è tempo di far ripartire Cosenza e dare risposte ai cittadini”

COSENZA – “Come afferma un Proverbio della Bibbia “Non ti rallegrare se il tuo nemico cade in disgrazia, non godere se va in rovina. Quella gioia perversa non castiga il tuo nemico” c’è poco da stare allegri quando si va incontro a tagli e austerità come quelli che il dissesto imporrà al Comune di Cosenza e alle sue partecipate, come l’AMACO, dove ancora i revisori dei conti non sono sorteggiati ma nominati dalla maggioranza e i processi di legalità istituzionale arriveranno dopo quelli imposti finalmente sulla controllante dalla Corte dei conti -sezione enti locali”. Lo scrive in una nota Bianca Rende consigliere comunale di Italia viva

“Senza questa imprescindibile premessa di legalità e di trasparenza pubblica – scrive Bianca Rende – non è concepibile qualunque idea di ripartenza della spesa comunale secondo bisogni collettivi primari e connessi e non più al seguito di mode effimere che “pour epater les bourgeois”, con provinciali stordimenti elettoralistici, limitano l’attenzione verso temi davvero dirimenti per lo sviluppo ed il futuro di Cosenza, come quello di uno spazio urbano e sociale più inclusivo, il recupero del naturale policentrismo dell’area urbana, il disegno di una mobilità meno cervellotica, la realizzazione urgentissima di una nuova struttura sanitaria hub. A questo obiettivo politico di veridicità e di reale rispondenza ai bisogni della cittadinanza dei bilanci comunali si perverrà finalmente grazie alla coesione e credibilità dell’attuale minoranza consiliare, nonché alla maggiore trasparenza del Collegio dei revisori, fin qui sorteggiati dalla Prefettura, per effetto di una riforma legislativa che già i Sindaci contro-interessati hanno imposto al Governo di revocare, ritornando alla nomina diretta del suo presidente. La minoranza politica per Cosenza – scrive ancor Rende – aveva chiesto di modificare a sorteggio anche la nomina degli scrutatori ma la maggioranza ha detto, come sempre, no. Come si può capire non c’è e non c’era“nulla di personale” dunque ma solo la riforma di un sistema di governabilità locale più equilibrato che la elezione diretta del Sindaco ancora senza il parallelo, auspicabile, rafforzamento dei poteri dei Consiglieri, ha lasciato zoppa”.

“A chi frequentemente ci chiede cosa accadrà adesso, rispondiamo che è finalmente il tempo della consapevolezza, ma anche quello in cui ci si dovrà affidare con fiducia agli organismi istituzionali preposti ai necessari controlli e verifiche di responsabilità di ogni tipo, mentre la politica dovrà provare a disegnare un futuro credibile e sostenibile, sia pure nelle ristrettezze che ancora ci saranno. È tempo di mettere in fila le necessità, le emergenze e i bisogni e da quelli partire nel rideterminare integralmente il bilancio comunale. È tempo, infine, di costruire coalizioni responsabili e finalmente attente ai bisogni primari dei cittadini, perché Cosenza – conclude la nota – torni ad essere una città accogliente e solidale, proiettata in una dimensione smart e produttiva, punto di riferimento del sud Italia e modello di benessere diffuso, recuperando serietà e tradizione e interrompendo le pratiche imitative e l’importazione di modelli puramente edonistici, che non le sono mai appartenuti e che hanno sfiancato le casse comunali”.