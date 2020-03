Agibilità scuole post terremoto, Mancini: “nessun report sull’esito dei sopralluoghi”

“Da ciò sembrerebbe dedurre che sia tutto in regola. Ma è effettivamente così? Perché con la sicurezza dei bambini non si scherza”

COSENZA – “Dopo il forte terremoto di lunedì scorso – si legge in un post sulla pagina Facebook di Giacomo Mancini – che tanta paura ha provocato in tutti qui a Cosenza, il Sindaco ha deciso di chiudere le scuole della città. La prima ordinanza ha riguardato tutti gli istituti e ha fissato la chiusura fino a mercoledì, la seconda la ha prolungata, solo per le primarie e le secondarie, fino sabato. La motivazione è stata quella di verificare se gli edifici scolastici avessero subito danni, se fossero tutti agibili e in definitiva se fossero tutti sicuri per ospitare i nostri figli e i loro insegnanti.