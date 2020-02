Il nuovo Prefetto di Cosenza in visita al distaccamento aeronautico di Montescuro

Il comandante della base del distaccamento Aeronautico, il Tenente Colonnello Roberto Tabaroni, ha accolto il nuovo Prefetto di Cosenza Cinzia Guercio a cui sono state illustrate tutte le attività del reparto

COSENZA – Il nuovo prefetto di Cosenza, la Dott.ssa Cinzia Guercio, si è recata in visita istituzionale presso il Distaccamento Aeronautico di Montescuro. Ad accoglierlo è stato il Comandante della base, il Tenente Colonnello Roberto Tabaroni che ha reso gli onori all’autorità. Subito dopo, il comandante ha iniziato ad illustrare attività e peculiarità del reparto. Nell’occasione, infatti, dopo aver partecipato ad un breve briefing introduttivo, la Guiercio ha potuto constatare l’efficienza degli importanti sistemi di telecomunicazione, di rilevazione dei dati meteorologici nonché del centro sopravvivenza in Montagna, attività rilevanti del reparto, ma soprattutto fondamentali per il pattugliamento dei cieli, attività esclusiva della forza armata. “L’attività di reparti come il Distaccamento Aeronautico di Montescuro, formato da specialisti altamente qualificati dell’Aeronautica Militare, sono necessarie quanto vitali al Paese e rappresentano presidi di legalità nel territorio nel quale sono insediate” queste le parole della Dott.ssa Cinzia Guercio, favorevolmente colpito dalla visita. Il comandante del distaccamento Tabaroni, ha inteso ringraziare il Prefetto significando che “visite come quella odierna fanno bene alla vita del reparto quanto al morale del personale operante nella base, gratificato del lavoro quotidiano che si trova a svolgere per adempiere ai compiti di istituto”.

La visita della Dott.sa Guercio, insediatasi recentemente alla guida della Prefettura di Cosenza, rientra nel più ampio programma di incontri che il Prefetto terrà con tutte le realtà militari della Provincia di Cosenza. Al termine della visita, dopo la consueta firma dell’albo d’onore, il Comandante ha omaggiato il Prefetto on il crest di reparto. tratto distintivo della base, incastonata nel Parco Nazionale della Sila, splendida realtà del territorio cosentino.