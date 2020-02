Tasso investito e lasciato agonizzante sulla strada. Salvato a Donnici dal Nucleo Decoro urbano

Un tasso investito e agonizzante, ritrovato da alcuni cittadini in località Fiego di Cosenza. Intervento del Nucleo Decoro Urbano che ha tratto in salvo il grande esemplare che adesso si trova ricoverato in una clinica veterinaria di Cosenza

COSENZA – Questa mattina, attorno alle 10.30, la centrale operativa della polizia municipale di Cosenza è stata allertata da alcuni cittadini che hanno rinvenuto. nei pressi di contrada Fiego di Cosenza, l‘esemplare di un tasso adulto al centro della strada, investito da un automobilista che si è poi dato alla fuga. Avvisato il nucleo decoro urbano e il suo responsabile, l’ispettore Luca Tavernise, è stata subito allertata la macchina dei soccorsi. Considerata la particolarità dell’animale selvaggio, annoverato comunque come pericoloso e mordace, ma anche per il fatto che essando sabato non si è riusciti a trovare una struttura capace di ricoverare l’animale, viste le condizioni precarie dell’animale, è stato trasportato con urgenza, dallo stesso Ispettore, presso la clinica veterinaria “Vetlife” di Cosenza per le prime cure.

I veterinari hanno accertato un trauma cranico e mandibolare con perdita copiosa di sangue. Sono in corso indagini per risalire al conducente dell’autovettura resosi responsabile di una omissione di soccorso così grave contemplato dal codice della strada. L’articolo 189 del codice della strada, al comma 9 bis stabilisce, infatti, che gli utenti della strada che abbiano cagionato un incidente dal quale sia derivato un danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, sono tenuti a fermarsi e a garantire un intervento di soccorso tempestivo. In assenza di tale pronto intervento, il rischio è di dover pagare una sanzione amministrativa di importo compreso tra 413 e 1.656 euro.