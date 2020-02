Incidente su viale Parco a Cosenza. Si ribalta un’auto, paura ma nessun ferito

L’incidente nel pressi di un incrocio su viale Parco dove sono in corso i lavori per la realizzazione del Parco benessere

COSENZA – Incidente poco dopo le 14.30 su viale Parco a Cosenza in una zona dove si viaggia su una sola corsia per i lavori che da tempo interessano la zona dalla costruzione del parco benessere. L’incidente è avvenuto nei pressi di un incrocio (con via Giulia) ed ha coinvolto due auto. In particolare una delle due, una Renault Clio, si è ribaltata finendo in mezzo alla carreggiata. Paura per gli occupanti ma per fortuna nessuno è rimasto ferito, anche se sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Sul luogo dell’incidente la municipale di Cosenza che hanno chiuso la strada e sta effettuando i rilievi del caso e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza che si occuperà della messa in sicurezza dell’auto.