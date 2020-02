Coronavirus, positivo il test sul paziente di Cetraro. In isolamento i passeggeri del bus

Dagli esami all’Istituto Superiore della Sanità a Roma l’uomo di 69 anni arrivato in pullman con la moglie da un centro indicato quale “zona rossa” è risultato positivo al Covid-19. Dunque si tratta del primo caso in Calabria. In osservazione i passeggeri del bus scesi in calabria insieme all’uomo e alla moglie

CETRARO (CS) – Dall’Istituto Superiore della Sanità è arrivato l’esito degli esami sul paziente di Cetraro tornato nella cittadina tirrenica domenica scorsa proveniente da Castelnuovo Bocca d’Adda, centro del Lodigiano, focolaio dell’epidemia di Coronavirus che attualmente in Italia conta oltre un migliaio di contagi. I risultati hanno confermato la positività dell’uomo, un 69enne, che dunque diventa il primo contagiato calabrese da coronavirus. L’uomo è comunque asintomatico e resterà presso il suo domicilio. Insieme alla moglie, fin dalla partenza, avevano avvisato le autorità preposte mettendosi in auto-quarantena una volta tornati nel cosentino dopo il lungo viaggio dalla Lombardia. I coniugi sono rientrati con un pullman insieme ad altre persone, avvertendo la struttura ospedaliera cetrarese in quanto, dializzato, l’uomo necessita di effettuare trattamenti specifici per il suo stato di salute.

Isolamento e tampone ai passeggeri del bus se presentano sintomi

Proprio per questo motivo i carabinieri del Nas sono riusciti a rintracciare tutte le persone entrate in contatto con l’uomo (una ventina di passeggeri scesi con lui in autobus in Calabria i due autisti oltre ovviamente ai parenti). Molte di loro si trovano già in isolamento volontario e saranno sottoposte per precauzione al tampone. Ricordiamo che, sia il 69enne che la moglie, non presentano sintomi evidenti del CoVid-19, ma il loro caso è stato subito segnalato in Prefettura al Comitato per l’emergenza da Coronavirus. Il tampone eseguito giovedì scorso a Cosenza aveva dato esito positivo ed era stato eseguito nell’Unità operativa di Microbiologia e Virologia di Cosenza, diretta dalla dottoressa Cristina Giraldi. Tampone che è stato trasmesso per una seconda verifica all’Istituto Superiore di Sanità.

Jole Santelli: “Sarà monitorato nel suo domicilio”

“L’Istituto Superiore di Sanità ci ha confermato l’esito positivo del secondo tampone effettuato sul paziente di Cetraro che nelle scorse ore si era sottoposto al primo test, risultato positivo”. E’ quanto dichiara la governatrice della Regione Calabria, Jole Santelli, precisando che “il paziente è asintomatico e il protocollo non prevede indicazioni diverse da quanto già messo in campo, in via precauzionale, fin dal suo arrivo nella nostra regione. L’uomo sarà monitorato presso il suo domicilio e si sposterà, in totale sicurezza, esclusivamente per effettuare le cure di cui necessità presso l’ospedale di Cetraro. Tutti i passeggeri dell’autobus sul quale ha viaggiato il paziente della provincia di Cosenza sono stati avvertiti e saranno sottoposti a tampone solo se in presenza di sintomi.