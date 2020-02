Gambizzato nei pressi di piazza Europa, arrestato cosentino di 22 anni

Il fatto risale al 13 febbraio scorso quando un 28enne di origine albanese era stato raggiunto alle gambe da almeno due colpi di pistola nei pressi di piazza Europa

COSENZA – La Polizia di Stato di Cosenza ha arrestato oggi un 22enne pregiudicato, C.A. raggiunto dalla misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza, Manuela Gallo su richiesta del Pm Tridico. Il 22enne è stato individuato a seguito di mirate indagini della Squadra Mobile ed è ritenuto responsabile di aver gambizzato la vittima nella centralissima piazza Europa a Cosenza il pomeriggio del 13 febbraio scorso provocando anche panico tra i passanti. Il giovane era stato deferito per lesioni gravissime e porto illegale di arma in un luogo pubblico. Quel pomeriggio, mentre era a bordo della sua auto, si è avvicinato alla vittima esplodendo diversi colpi di pistola calibro 7.65 che hanno attinto il 28enne agli arti inferiori procurandogli lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. Da una perquisizione domiciliare successiva, è stata rinvenuta e sequestrata anche della droga, marijuana e altro materiale per il confezionamento nonchè un coltello intriso di hashish. Il 22enne è stato portato nel carcere di Cosenza.