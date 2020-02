Blitz antidroga nel centro storico, arrestati due cosentini

Gli arrestati sono stati sorpresi con oltre mezzo chilo di cocaina purissima per un valore di mercato di circa 150mila euro

COSENZA – I carabinieri hanno arrestato M.G. e P.G., di 42 e 54 anni, entrambi cosentini, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. I militari del Nucleo Investigativo hanno effettuato un blitz all’interno di un immobile nel centro di Cosenza, in cui gli arrestati sono stati sorpresi con oltre mezzo chilo di cocaina purissima, per un valore di mercato di circa 150.000 euro. I Carabinieri hanno poi perquisito altri immobili nella disponibilità dei fermati, scoprendo circa 1.250 grammi di marijuana, che sul mercato avrebbero fruttato circa 10.000 euro. Inoltre varie sostanze da taglio e la somma di 2.660 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Gli arrestati sono stati anche denunciati per il porto abusivo di strumenti atti ad offendere, come un bastone in legno e una mazza da baseball. Sono stati portati poi nel carcere di Cosenza.