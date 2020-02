Incidente ieri sull’A2 tra Cosenza e Rende, è deceduto il conducente della Fiat 500

Aveva 57 anni Saverio Veltri, originario di Parenti. L’incidente si è verificato ieri sera intorno alle 22, sul tratto dell’autostrada A2 tra Cosenza e Rende

COSENZA – Non ce l’ha fatta e si è spento all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove era stato trasportato ieri sera, dopo il terribile incidente sull’autostrada, Saverio Veltri rimasto coinvolto in un incidente ieri sera mentre viaggiava a bordo di una Fiat 500 nel tratto tra Cosenza e Rende, in direzione sud, dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, e che per cause in corso di accertamento è sbandata urtando prima contro il guardrail per poi ribaltarsi.

L’uomo, 57 anni, lavorava in un panificio e sono tanti i messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook perchè era molto conosciuto centro silano. Ieri sera all’arrivo in ospedale le sue condizioni non erano apparse gravissime ma durante la giornata la situazione è precipitata fino al decesso.