Terremoto, domani superiori aperte. L’elenco delle scuole chiuse a Rende e Cosenza

COSENZA – In seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registratasi nel pomeriggio del 24 febbraio, la Provincia di Cosenza ha predisposto controlli di sicurezza su 19 istituti scolastici. Ieri e oggi, infatti, tecnici del settore edilizia, suddivisi in quattro gruppi, hanno eseguito verifiche e sopralluoghi nelle scuole di istruzione secondaria, con tutte le pertinenze annesse, di competenza dell’amministrazione provinciale. Dai controlli effettuati anche alla presenza di rappresentanti delle istituzioni scolastiche, non sono stati riscontrati danni alle strutture di Cosenza, Rende, Castrolibero, Rogliano e al Conservatorio musicale di Cosenza. I dirigenti scolastici sono stati informati e potranno riprendere regolarmente l’attività didattica, sospesa in questi due giorni per garantire l’incolumità degli studenti e del personale docente e non docente.

Resteranno invece chiusi gli asili e le scuole primarie e secondarie di primo grado del comune di Rende, fino al 29 febbraio 2020, per consentire la conclusione delle verifiche e i lavori a seguito di alcuni danni, sebbene non di rilevante entità. Le scuole interessate dai lavori e dalle operazioni di pulizia straordinaria sono le scuole primarie e secondarie di primo grado “Stancati”, “Via Meucci – Quattromiglia”, “Villaggio Europa”, “Linze”, “Santo Stefano” e le scuole materne di “c.da Tocci” e “via Silvio Pellico”. Le restanti scuole, saranno interessate dalla pulizia straordinaria domani e riapriranno venerdì 28 febbraio.

Resteranno chiuse fino a sabato 29 febbraio tutte le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado della città di Cosenza, per consentire ai tecnici di completare i controlli e bonificare le aule.