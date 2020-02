Coinvolta un’auto che si è ribaltata nel tratto della A2 tra Rende e Cosenza. Due le persone ferite trasportare in ospedale e autostrada al momento chiusa in direzione sud

.

COSENZA – Un incidente stradale si è verificato intorno alle 22 sull’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione sud, tra gli svincoli di Rende e Cosenza. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto, una Fiat 500 bianca, avrebbe perso il controllo finendo prima contro il guardrail per poi ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. Due le persone abordo dell’auto rimaste ferite, anche se non in modo grave, trasportate all’Annunziata di Cosenza dal personale del 118 arrivato sul posto con due mezzi. Lunghe code si sono formate in direzione Reggio Calabria e al momento la carreggiata sud della A2 è bloccata tra i due svincoli. Le auto vengono fatte uscire a Cosenza Nord. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto, personale dell’Anas e una pattuglia della stradale che si sta occupando dei rilievi del caso.