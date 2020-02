CSV Cosenza modifica lo Statuto: servizi gratuiti per volontari degli Enti del terzo settore

Il CSV Cosenza si adegua al Codice e modifica lo Statuto. In particolare è chiamato a promuovere il volontariato soprattutto tra i giovani, a formare i volontari

COSENZA – Si apre una nuova fase per il CSV Cosenza. Nell’assemblea straordinaria dello scorso 21 febbraio, alla presenza del notaio Luigi De Santis, i soci di Volontà Solidale, partecipando in modo massiccio, hanno approvato le modifiche allo statuto e al regolamento dell’associazione che anima e gestisce il Centro servizi, da oggi denominata CSV Cosenza ETS. La novità più importante riguarda la possibilità, per il CSV, di offrire i propri servizi gratuiti ai volontari di tutti gli ETS – Enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. Il Centro servizi si adegua, così, al Codice del Terzo Settore che ne amplia le potenzialità. Non solo, dunque, servizi per le associazioni di volontariato, ma per i volontari di tutti i diversi ETS presenti sul territorio provinciale.

Il CSV, in particolare, è chiamato a promuovere il volontariato soprattutto tra i giovani, a formare i volontari, ad offrire consulenze e assistenza negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo e progettuale, ad incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a mettere a disposizione banche dati, spazi, strumenti ed attrezzature. All’assemblea straordinaria è seguita, come da programma, un’assemblea ordinaria che si è aperta con il ricordo di Maurizio Olivito, presidente dell’associazione Rosanna Spina Vestire gli Ignudi, recentemente scomparso. Nell’occasione il presidente, Gianni Romeo, ha ripercorso i suoi primi tre anni alla guida del CSV evidenziando soprattutto il lavoro svolto, in modo sinergico e coeso dal consiglio direttivo insieme allo staff tecnico, ottimamente coordinato dal direttore, Mariacarla Coscarella, per consentire al Centro servizi di Cosenza di ottenere la deroga per l’accreditamento (in Calabria gli ambiti territoriali provinciali in cui agiscono i CSV da cinque sono passati a tre, anziché a due), di iniziare e concludere il percorso di modifica di statuto in base alla normativa vigente, di fare richiesta di accreditamento, come ente, al Servizio civile universale con 70 associazioni aderenti e 90 sedi.

Romeo, ringraziando i soci e tutto lo staff per i risultati raggiunti, ha ricordato anche l’opera di interlocuzione svolta con le istituzioni in particolar modo con la Prefettura, l’Università della Calabria, il Comune di Cosenza con cui sono state siglate diverse convenzioni e con alcuni altri Comuni con i quali è stato avviato un percorso di co-progettazione. Infine è stato stabilito che il prossimo 11 maggio si svolgerà il rinnovo degli organi.